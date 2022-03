Ricardo Soares e a época do Gil Vicente: "Não ando aqui por causa de recordes"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de abertura da jornada 25, com o Estoril (sexta-feira, 20h15), em Barcelos.

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, garantiu esta quinta-feira que os principais objetivos que apontou para esta época já estão atingidos - permanência, valorização de jogadores e prática de futebol positivo - e que o atual lugar europeu e a hipótese de ultrapassar a melhor classificação de sempre, 53 pontos no ano de 2000, não o desviam do foco.

"Ultrapassar esse recorde? É uma marca enorme, mas a minha preocupação não é essa, é continuar a demonstrar a nossa capacidade nos jogos. É possível, porque ainda faltam dez jogos, são muitos pontos em disputa, mas não ando aqui por causa de recordes", afirmou.

Na antevisão do jogo de abertura da 25ª jornada da Liga Bwin, frente ao Estoril, sexta-feira às 20h15, em Barcelos, o técnico elogiou o adversário, falando de "uma equipa com muita qualidade, bem orientada e que chegou a ser, justamente, a sensação do campeonato".

Por outro lado, Soares afiançou que tanto ele como os jogadores não se deixam levar pelos "elogios" resultantes, por exemplo, do empate da jornada anterior no Dragão: "É sempre bom ouvir elogios, mas isso já é passado", concluiu.

O Gil Vicente é quinto classificado, com 41 pontos, o Estoril é sétimo, com 30.