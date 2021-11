Ricardo Soares e a eliminação do Gil Vicente da Taça de Portugal: "Foi o que merecemos"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Redação com Lusa

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, após a derrota com o Leça, do Campeonato de Portugal, por 1-0, e consequente eliminação da Taça de Portugal.

Eliminação: "Foi o que merecemos. Muito sinceramente, acho que o Leça encarou o jogo de uma forma diferente. Não foi um encontro bem jogado, mas o Leça foi mais determinado, agressivo e compacto e marcou na única oportunidade que teve. Aliás, o jogo teve poucos motivos de interesse. Tínhamos a obrigação de fazer as coisas de forma diferente e, pelo menos, de igualar o adversário ao nível da ambição e agressividade em campo. Não o fizemos. O Leça tem qualidade e estávamos alertados para isso. Temos de assumir que é um falhanço."

Objetivos: "Queríamos ir longe na Taça de Portugal. Um dos objetivos do clube era tentar fazer melhor do que na época passada, em que fomos aos quartos de final. Não foi possível. Mais importante do que até mesmo termos perdido, foi a forma como jogámos. Deixa-me triste e não é normal a minha equipa ter este comportamento, mas, por vezes, acontece.

Taça de Portugal: "Todos temos consciência de que a Taça de Portugal é isto. Quando as equipas grandes encontram adversários de menor dimensão, principalmente a nível social, têm de ter a capacidade de se ajustar e não arranjar desculpas. Não vamos arranjar desculpas."

Parabéns ao Leça: "Há que dar os parabéns a uma excelente equipa, que arregaçou as mangas, teve qualidade no seu processo de jogo e adaptou-se melhor às características de um jogo da Taça de Portugal. Era um jogo a eliminar, num relvado que não era propício às duas equipas. Quando assim é, por muito que nos custe, temos de dar os parabéns ao Leça, que teve uma vitória mais do que merecida, e analisar friamente o que se passou."

Seguir em frente: "Há que seguir em frente. O Gil Vicente tem feito esta época um extraordinário trabalho e jogos de grande qualidade. Normalmente, somos superiores aos adversários, excetuando diante de quem luta para ser campeão nacional. Neste jogo, aconteceu-nos o inverso."