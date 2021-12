Ricardo Soares e a derrota com o Sporting: "Foi um resultado extremamente exagerado"

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, após a derrota na receção ao Sporting (0-3), este sábado, em Barcelos, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Erros individuais na saída de bola e os riscos: "Essa responsabilidade é minha. É o jogo que queremos e vamos continuar com ele. A responsabilidade é do treinador que precisa arranjar mais solicitações nessas ações para que os jogadores não possam errar. Estamos na 15.ª jornada e é o primeiro golo que sofremos desta forma. Esta forma de jogar tem-nos dado pontos e qualidade de jogo."

Exagerado: "Acho que o resultado é completamente exagerado. Há essas oportunidades efetivamente, mas isso é numa altura em que já está 2-0 e nós vamos à procura de entrar no jogo. Mais com o coração do que propriamente com a cabeça. É natural isso acontecer por uma equipa que quer ser vencedora. Mas o resultado é exagerado do meu ponto de vista."

Parte final: "Na segunda parte, tornamos a entrar muito bem. Penso que as equipas se encaixaram. Entrámos bem, com uma ação de finalização por parte do Vítor. Houve muito espaço e a força individual e coletiva do Sporting decidiram. Dar os parabéns ao Sporting, mas foi um resultado extremamente exagerado."