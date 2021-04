Treinador do Gil Vicente considerou injusto o marcador desfavorável de três golos ante o Famalicão, justificando-o com a eficácia contrário e o cansaço maior dos gilistas. Técnico enalteceu, contudo, a personalidade demonstrada

Análise: "Claramente que fomos penalizados com um resultado que não condiz nada com o que se passou no terreno do jogo. Temos de dar os parabéns a quem faz três golos, sendo certo que dois são quando já temos menos um jogador e estávamos a tentar conquistar pelo menos um ponto. Mas poderíamos ter feito mais. O Famalicão teve uma eficácia tremenda na primeira oportunidade para fazer golo. Há equilíbrio entre as equipas. O Famalicão tem uma excelente equipa, com muita qualidade individual, e notou-se pela eficácia. Vai ser uma luta titânica até ao fim [pela manutenção]. Há que ir ao Belenenses [SAD] tentar conquistar pontos".

Intensidade: "Vínhamos de um jogo de alta intensidade [com o Benfica], enquanto o Famalicão teve poucos dias para preparar o jogo [para explicar a aparente baixa intensidade da primeira parte]. Foi um jogo no qual havia duas equipas com a consciência de que os pontos são extremamente importantes e de que o risco tem de ser moderado. Entrámos no jogo para passar para a frente do marcador, mas do outro lado estava uma equipa bem organizada, em bloco baixo, a apostar nas transições. [Na primeira parte], tivemos duas ocasiões flagrantes, uma das quais vai ao poste. O Famalicão teve duas ou três transições na primeira parte, mas não permitimos ocasiões."

Caráter: "Na segunda parte, tivemos um lance em que o Pedro Marques falha isolado. A partir do momento em que o Famalicão fez o 1-0, não nos perturbou, mas fechou muito bem os espaços. Houve lances em que não decidimos bem, mas deve-se enaltecer a organização do Famalicão. Depois da expulsão, mostrámos caráter, mas demos espaços e veio ao de cima a qualidade dos jogadores do Famalicão. O resultado acaba por ser mentiroso e exagerado."

Derrota: "Perder é sempre mau. Quando nós perdemos e não temos o nosso processo identificados ou não cumprimos o plano de jogo, aí fico preocupado. Não foi o caso de hoje. Os meus jogadores trabalharam muito, estiveram focados, mas faltou-nos eficácia nos vários momentos do jogo."