Ricardo Soares diz que Sporting já é passado e aborda possíveis saídas em janeiro

Declarações do treinador do Gil Vicente na antevisão ao jogo com o Tondela.

O treinador do Gil Vicente disse que a derrota pesada frente ao Sporting, na passada anterior, "é passado", garantindo que "os jogadores estão altamente motivados para voltar às vitórias", esta terça-feira, em Tondela, às 17h00, na partida de abertura da 16ª jornada da Liga Bwin.

Na antevisão do encontro, Ricardo Soares reafirmou o "respeito" pelo adversário, lembrando que a sua equipa encara cada jogo com "grande ambição", mas também "humildade", não se deixando iludir com a vitória do Tondela sobre o Estoril, para a Taça de Portugal, nem com as cinco derrotas nas últimas sete jornadas. Em jeito de aviso, comparou a equipa orientada por Pako Ayestarán com aquela que defrontou no primeiro jogo oficial da temporada, em julho, também no Estádio João Cardoso, a contar para a Taça da Liga (vitória do Gil Vicente por 1-0): "Na altura, o plantel não estava totalmente composto, daí para cá houve um conjunto de entradas com alguma qualidade". Lembrou, por outro lado, que "70% a 80% é o mesmo da temporada passada", num grupo que mantém um treinador, que, segundo Soares, tem "uma ideia de jogo interessante e muito vincada".

Noutro âmbito, questionado por O JOGO sobre se teme perder algum jogador no mercado de janeiro, o técnico disse não estar preocupado e até ficaria "feliz se tal acontecesse", porque um dos seus objetivos que tenta cumprir nas equipas por onde passa é "acrescentar valor" aos clubes.

O Gil Vicente está em 8º, com 20 pontos, enquanto o Tondela é 15º, com 12 pontos.