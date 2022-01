Ricardo Soares destaca "orgulho" por treinar o Gil Vicente

Ricardo Soares atingiu a marca de 100 jogos como treinador no principal escalão do futebol português.

O Gil Vicente decidiu assinalar os 100 jogos do seu treinador no principal escalão do futebol português, com a entrega de uma lembrança ao técnico, por parte do diretor-desportivo, Tiago Lenho.

A fazer pouco mais de um ano à frente do clube de Barcelos, onde fez 54 dos 100 encontros, Ricardo Soares, que assumiu a liderança da equipa nos lugares de despromoção e colocou-a, atualmente, a lutar pelas competições europeias, demonstrou gratidão: "Fazer 100 jogos na I Liga tem, de facto, um significado muito grande porque é por isto que eu luto todos os dias, para me tornar cada vez mais competente e este sentimento ainda é mais especial por estar no Gil Vicente, um clube no qual me orgulho de estar. Somos uma verdadeira família, lutamos todos pelo mesmo e é com grande satisfação que vejo que as pessoas também se lembram e é muito gratificante ser lembrado desta forma".