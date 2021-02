Ricardo Soares dedica vitória aos jogadores: "As derrotas deixam marcas"

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares celebrou fim do "ciclo negativo" da equipa de Barcelos com vitória sobre o Santa Clara (1-0) na 20ª jornada da I Liga

Análise do jogo: "Penso que foi um jogo difícil para nós. O Santa Clara é uma boa equipa, muito bem organizada e respira confiança fruto dos pontos que têm. Por outro lado, nós necessitamos de pontos e vitórias para dar mais confiança para o futuro. Não entramos muito bem. O Santa Clara aproveitou muito bem a nossa intranquilidade para jogar à vontade. Não criamos muitas oportunidades de golo, mas fomos crescendo no jogo. E, na segunda parte, principalmente após as substituições, penso que deixamos o Santa Clara mais atrás, criamos um um conjunto de oportunidades que nos fizeram merecer claramente a vitória. Pela segunda parte penso que a vitória foi justa aos meus jogadores".

Marcas das derrotas passadas: "Nós já não ganhávamos em casa já há bastante tempo (quatro jogos) e isso levou-nos a uma posição que não queríamos. Entendemos que, nos jogos que fizemos, merecíamos mais daquilo que foi o resultado final. E nesse sentido penso que a vitória foi justa, dentro das circunstâncias fizemos um bom jogo, principalmente nos últimos 30 minutos. A equipa trabalhou muito".

Importância da vitória: "As derrotas deixam marcas e principalmente os ciclos negativos são difíceis de sair deles. E nós estávamos neste ciclo. Foi muito importante esta vitória. Gostava de dedicar esta vitória aos meus jogadores porque sofreram muito com os resultados negativos e trabalharam sempre de uma forma fantástica. Tenho um excelente grupo. E também (dedicar) aos nossos adeptos, sei que não estão presentes, em casa sofre-se muito mais, e com a certeza de que no futuro vamos fazer mais e melhor.