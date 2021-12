Declarações do treinador Ricardo Soares após o Gil Vicente-Sporting (0-3), da 15ª jornada da Liga Bwin

Análise do jogo: "Não era este jogo que queríamos. A primeira parte começa algo confusa. Penso que nos primeiros minutos, antes da expulsão do Fujimoto, nós estávamos a pressionar muito o Sporting. Dissemos claramente que tipo de jogo pretendíamos. O Sporting com muitas dificuldades de jogar, entretanto a expulsão do Fuji, em que o VAR chama e bem. Expulsão correta... Avalio momentos esquisitos para as duas equipas, que naturalmente tentaram a melhor forma de chegar ao golo. Nós de uma forma diferente, que tínhamos que defender mais. Depois, novamente volta o VAR a chamar, e bem, o árbitro. O penálti é bem assinalado. É o que é. Temos que aceitar. "

Crítica ao VAR: "Mas, lamento que aos 37 minutos não marquem o penálti em que o Matheus Reis tem o braço ao chão e a lei é clara. Acho estranho que o João Pinheiro (VAR) chame para as duas outras situações, mas depois não chame para esse penálti que, na minha opinião, é clara e nos poderia dar uma vantagem. E que seria extremamente importante ali perto do intervalo."