Ricardo Soares castigado e afastado do Sporting-Gil Vicente

Treinador gilista falha ainda a receção ao Tondela

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, foi suspenso 15 dias e multado em 2 805 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF. Em causa, as declarações dirigidas à equipa de arbitragem do encontro com o Paços de Ferreira, na 31ª jornada da Liga Bwin. A partida acabou empatada a um golo.

"Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha", revela o relatório do árbitro Rui Costa.

Perante o castigo de 15 dias, Ricardo Soares falha o Sporting-Gil Vicente, marcado para as 20h30 de domingo (1 de maio), e ainda a receção gilista ao Tondela, na 33ª jornada da Liga Bwin.

