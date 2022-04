Ricardo Soares após novo jogo sem ganhar: "Vamos continuar a jogar o futebol que o país tem visto"

Declarações do treinador do Gil Vicente, no final do encontro com o Paços de Ferreira (1-1), referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Reação ao empate: "Foi o jogo que perspetivávamos, bem jogado, competitivo, entre duas equipas que privilegiam o futebol de qualidade e de posse. Na primeira parte, tivemos algumas dificuldades em pressionar a primeira fase de construção do Paços de Ferreira, mérito deles, mas não nos criaram assim tantos problemas. Depois, criámos imensas situações de golo, uma bola na barra e outras em que podíamos e devíamos ter feito melhor. Na segunda parte, sofremos um golo, reagimos bem, lutámos imenso e a equipa teve uma postura fantástica. É um orgulho treinar estes jogadores, que conseguiram resgatar um ponto. O Gil Vicente foi melhor, mas não foi premiado com os três pontos."

Samuel Lino: "O Samuel Lino fez um trabalho soberbo, um jogo brutal, desequilibrou muito. O Paços de Ferreira equilibrou na posse de bola, mas nós fomos muito mais agressivos."

Quinto lugar "ameaçado": "Vamos continuar a jogar o futebol que o país tem visto, temos esse ADN. Vão ter que contar connosco, nós queremos o quinto lugar, não era um objetivo, mas passou a ser. A única coisa que me deixa triste é ver os jogadores tristes no balneário, sinal de que o resultado não é justo."

Sobre o penálti: "Não vou comentar, é um lance que toda a gente vai ver. Lamento a minha expulsão, não devia ter acontecido, mas aconteceu. Temos que seguir em frente a tentar fazer bem ao futebol, com um ADN muito próprio, sempre virado para o ataque."

Tempo de jogo: "Em relação ao tempo de jogo, é uma preocupação que eu tenho e a Liga também, mas vejo pouca gente a querer melhorar. Não querendo direcionar críticas a nenhum clube, estou num clube que é um exemplo, quero beber da sua forma de estar, apesar de por vezes me apetecer dizer outras coisas. Por vezes, queremos pôr intensidade no jogo e sentimos dificuldades por sistemáticas perdas de tempo, já tivemos reunião de treinadores, expliquei lá o meu ponto de vista e acho que devemos mudar isso para o bem do futebol."