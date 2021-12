Ricardo Soares após a goleada no Gil Vicente-Famalicão: "Este foi um jogo a roçar a perfeição..."

Declarações de Ricardo Soares, treinador Gil Vicente, após a goleada este domingo na receção ao Famalicão (4-0), em jogo a contar pela 13.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "A minha equipa continua a surpreender-me pela qualidade. Perante um adversário bem trabalhado e com um bom treinador, tínhamos um grande desafio, mas não fugimos do nosso registo. Só uma equipa com um grande nível podia ter feito uma primeira com a qualidade que mostramos. Vencemos com justiça."

Identidade: "Temos feito jogos com esta qualidade, e não vou fugir deste processo de jogo. Sabemos que não podemos ganhar sempre, mas queremos pôr em prática a nossa identidade. E este foi um jogo a roçar a perfeição."

Adeptos felizes: "Dá-me prazer ver os meus jogadores felizes, e acredito que os adeptos saíram muito satisfeitos por aquilo que viram hoje da equipa."

Qualidade: "É um orgulho sentir que lutamos sempre para fazer jogos como este, mas nem sempre as coisas correm como planeamos. Queremos continuar a valorizar a nossa qualidade, hoje juntámos o útil ao agradável".