Ricardo Soares apontado pela imprensa brasileira ao comando técnico do Santos

O Santos, do principal escalão do futebol brasileiro, está à procura de treinador e o português Ricardo Soares estará entre as cogitações.

Ricardo Soares é um dos nomes apontados ao comando técnico do Santos, escreve o GloboEsporte. O Peixe despediu Fábio Carille na sexta-feira e está a analisar candidatos, sendo que, de acordo com a publicação, o pretendido é um treinador estrangeiro e "com características ofensivas".

O técnico do Gil Vicente, de 47 anos, é um dos referidos pelo GloboEsporte, que adianta também o nome do argentino Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil, do Equador.

O jornal brasileiro refere que ainda não houve avanços por nenhum treinador e que o Santos quer evitar ter de pagar a outro clube para contratar um treinador, mas tanto Ricardo Soares como Fabián Bustos estão, de momento, empregados.

Os gilistas estão a realizar uma temporada de grande nível, ocupando o quinto lugar da Liga Bwin.

Ricardo Soares já orientou Caçadores das Taipas, Lixa, Felgueiras, Ribeirão, Vizela, Chaves, Aves, Académica, Covilhã, Moreirense e Gil Vicente.