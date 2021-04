Ricardo Soares antes da receção ao Farense: "Temos de transformar esta nossa indignação"

Treinador do Gil Vicente admite que somar pontos é a prioridade diante do Farense.

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente afirmou esta sexta-feira que os "galos" têm a prioridade de vencer na receção ao Farense, no sábado, e somar pontos na luta pela manutenção na I Liga, na 30.ª jornada.

Após o desaire caseiro com o Famalicão (3-0) e nova derrota na visita ao Belenenses (2-1), num jogo em que o resultado "não esteve de acordo" com o que os minhotos "produziram e queriam", o técnico realçou que a sua equipa quer aproveitar o "momento de qualidade" exibicional para pontuar num duelo que prevê "competitivo", frente a um adversário também na luta pela permanência.

"Neste momento, o mais importante é os pontos. Mas também temos consciência de que, para atingir as vitórias, há um conjunto de procedimentos que nos levam a essas vitórias. É mais um jogo em que queremos demonstrar qualidade, mas principalmente vencer", disse, na conferência de antevisão à partida marcada para sábado, às 15h30, em Barcelos.

Convicto de que os algarvios não vão dar "facilidades", Ricardo Soares prometeu uma equipa a "lutar pela vitória até ao último segundo, até à exaustão" e vincou que os seus jogadores têm "consciência do que é preciso para dar a volta" ao último resultado.

"Temos de transformar esta nossa indignação por o resultado [com o Belenenses SAD] não ter sido aquele que desejávamos e fazer com que este jogo nos traga os merecidos pontos, o que não aconteceu no passado", esclareceu.

Numa fase em que os "galos' ocupam o 14.º lugar, com 31 pontos, tendo três de vantagem sobre a equipa em posição de "play-off' de manutenção - o Boavista, 16.º classificado - e cinco sobre a primeira equipa nos lugares de descida direta, precisamente o Farense (17.º), o treinador quer aproveitar o fator casa para se distanciar na tabela.

Também ciente de que os pontos estão "cada vez mais caros", face à "pressão extra" que as equipas na luta pela manutenção enfrentam, Ricardo Soares perspetivou, ainda assim, encontro "bem jogado", entre duas formações que têm apresentado um "futebol positivo".

A propósito da eventual gestão do plantel e dos jogadores utilizados na reta final do campeonato, com cinco jornadas em 21 dias, o "timoneiro' dos minhotos realçou que as escolhas recaem sobre os jogadores que dão "melhores indicações" e que se revelam mais "competentes no processo de jogo da equipa", tendo a noção de que as substituições a partir do banco têm o seu papel no desfecho de cada jogo.

"Confio em todos os jogadores. [Vou colocar] aqueles que estão em melhores condições para ir a jogo, sendo certo que os jogos também se ganham de fora, do banco. Eles têm feito um bom trabalho, estão num bom momento e esperemos que esse momento se reflita no resultado final", disse.

O Gil Vicente, 14.º classificado da I Liga, com 31 pontos, recebe o Farense, 17.º, com 26, em jogo da 30.ª jornada, no sábado, às 15:00, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.