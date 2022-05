Ricardo Soares: "Ainda bem que não tive essa consciência..."

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Redação com Lusa

Declarações do treinador do Gil Vicente em reação à pesada derrota, por 5-0, na visita ao reduto do V. Guimarães, em jogo da 34.ª e última ronda da Liga Bwin

Análise: "Estávamos preparados para um jogo difícil. No lançamento do jogo disse que este seria um jogo difícil, porque, em 98 anos de história, acabámos por fazer essa mesma história. Os jogadores fizeram um trabalho extraordinário e festejámos a valer com os nossos adeptos. O que o Gil Vicente fez é histórico e, nesse sentido, a festa teve a dimensão do feito. Penso que o resultado é exagerado. Talvez 3-0 fosse mais justo, mas se fosse hoje faria, na mesma, a festa. O que se deve falar é o que foi feito durante a época. Os números falam por si. Parabéns ao Gil Vicente e a toda a nossa estrutura."

Nota para a temporada: "Se tirarmos este jogo, tenho de dar "nota 9" a esta época. É uma nota merecida para os meus jogadores. Se já é difícil ficar no quinto lugar, há um conjunto de dados que nos leva claramente para um resultado justo. A partir da 17.ª jornada, estes jogadores tiveram o suporte psicológico e mental para se manterem neste lugar, contra equipas como o Vitória, fortíssima pelo seu historial e pela sua competência, e outras equipas com investimento mais forte do que o Gil Vicente."

Quinto lugar: "O quinto lugar está em acordo com o que fizemos. O quarto lugar seria desajustado e o sexto lugar também não faria sentido. Fomos uma equipa que procurou sempre jogar, que procurou valorizar o futebol e o espetáculo. Tivemos uma ideia vincada [de jogo], do primeiro ao último minuto. Todo o staff do Gil Vicente está de parabéns."

Samuel Lino: "O Samu [Samuel Lino] é um atleta de eleição, diferenciado dos outros. Estamos a falar de um jogador que tem 14 golos durante a época e cinco assistências. Para um clube como o Gil Vicente, é uma brutalidade. Estamos a falar de um extremo numa equipa como o Gil Vicente, em que os jogadores têm de ser mais operários do que talentosos. Conseguimos que o Samuel fosse ao encontro da equipa em termos táticos, de compromisso e de caráter e tivesse, ao mesmo tempo, esta [capacidade] de decisão."

Jogadores saltaram de nível: "Houve outros jogadores que saltaram de um patamar para outro. Não houve uma conferência [de imprensa] em que não tivesse elogiado a capacidade de trabalho destes homens. Os jogadores transcenderam-se para a excelência, como o Pedrinho, o Fran Navarro, o [Kanya] Fujimoto, o Rúben Fernandes e o Vítor Carvalho. Por isso é que o Gil Vicente faz esta época histórica. Só com este nível conseguiríamos chegar lá."

Competições europeias: "Passava-me pela cabeça [ir a uma competição europeia há 15 anos, quando iniciou a carreira de treinador no Caçadores das Taipas, nos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Braga]. Nessa altura, não tinha a consciência de que era difícil chegar até aqui. Ainda bem que não tive essa consciência. O meu foco era muito elevado. Todos os jogadores que passaram por mim até agora ajudaram-me a chegar até aqui. Quero continuar a crescer."