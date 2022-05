Ricardo Soares admite que recusou propostas em março e explica o motivo

Declarações do treinador do Gil Vicente à Rádio Barcelos.

Ricardo Soares confirmou que recebeu, em março, "propostas por parte de clubes com dimensões financeiras muito grandes", mas que optou por recusar, porque queria atingir o feito europeu e, além disso, não queria "destabilizar o plantel numa fase tão importante para conquista de um objetivo".

À Rádio Barcelos, esta terça-feira, o treinador do Gil Vicente garantiu que "está de corpo e alma" num clube com o qual tem mais um ano de contrato e que já prepara a próxima época, reconhecendo, no entanto, que nesta fase de saídas e entradas "o presidente e Tiago Lenho [diretor desportivo] estão bem piores" do que ele.

Apontando para a Conference League, Soares falou num desafio "muito aliciante" enquanto treinador, elogiando José Mourinho, técnico da Roma, visto como "um ídolo" desde o início da carreira.