Ricardo Soares, a "frustração" e uma garantia: "Não estou preocupado com isso"

Treinador do Gil Vicente admite "frustração" com resultados e quer inverter ciclo negativo.

O treinador Ricardo Soares disse esta sexta-feira que o Gil Vicente quer tentar vencer na deslocação ao terreno do Marítimo, no domingo, na 10.ª jornada da I Liga, e assim inverter o ciclo negativo que atravessa.

A equipa de Barcelos venceu os jogos das duas primeiras jornadas e, desde aí, há sete rondas consecutivas, que não conhece o sabor dos triunfos (quatro derrotas e três empates), mas Ricardo Soares está confiante numa rápida inversão desta fase.

"A equipa tem dado uma grande resposta fora, em sete jogos temos três vitórias, três empates e uma derrota, no Santa Clara, e é isso que esperamos no próximo jogo, contra uma equipa que luta pelos mesmos objetivos que o Gil Vicente. Vamos com a intenção clara de tentar vencer o jogo", frisou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Sobre o ciclo negativo, igual ao do Marítimo, o treinador notou que foi "quebrado" com "distinção" na Taça de Portugal, com a goleada por 5-0 em casa do Condeixa, equipa do Campeonato de Portugal (quarto escalão do futebol nacional).

"Nos últimos três jogos fora, marcámos oito golos [cinco deles na Taça] e só sofremos três, isso é de uma equipa forte, que é coesa e determinada. Queremos obrigatoriamente melhorar o resultado final, mas pela qualidade de jogo que temos demonstrado, isso é uma questão de tempo, de a bola entrar uma vez e ter um resultado positivo, que tem que ser uma vitória", disse.

Ricardo Soares admitiu que são as vitórias que "trazem confiança e, principalmente, eficácia às equipas" e também que existe "frustração" no seio do grupo dada a "qualidade de jogo" que tem demonstrado e os resultados que tem obtido.

"Mas, não estou preocupado com isso, os jovens têm demonstrado crescimento e capacidade. Contra o Braga [derrota por 1-0], não nos perturbámos com o golo sofrido. Sabemos como estamos e o caminho que temos que fazer e não temos dúvidas como vamos acabar. Não podemos estar satisfeitos e queremos inverter rapidamente este ciclo negativo", reforçou.

No jogo caseiro com os bracarenses, da última jornada, o Gil Vicente foi melhor em quase todos os dados estatísticos, mas cometeu menos faltas.

"Estamos a defender com qualidade e temos sido agressivos quanto baste, mas uma equipa que tem a posse de bola não faz faltas", notou.

Para Ricardo Soares, o Gil Vicente "tem uma margem de crescimento muito grande" e "está no seu melhor período, a defender e a atacar com qualidade".

O técnico elencou um conjunto de jogadores com "pouca ou nenhuma experiência de I Liga", considerando que, "se a equipa consegue dar estas respostas, esta intensidade e volume de jogo, neste contexto", sente "confiança para o futuro: "mais cedo ou mais tarde, iremos arrancar para uma grande época".

Pedrinho, a cumprir castigo, é ausência certa para o jogo com os insulares, mas Ricardo Soares considera que o jogador que o vai substituir "vai dar uma boa resposta".

"O Pedrinho aporta à equipa um conjunto de valências muito importantes, mas lamento mais por ele, porque o jogador que o vai substituir certamente vai dar uma boa resposta, porque todos fazem parte do processo e todos treinam as mesmas dinâmicas", disse.

Gil Vicente, 10.º classificado, com nove pontos, e Marítimo, 13.º, com sete, defrontam-se a partir das 15h30 de domingo, no Estádio da Madeira, num jogo que será arbitrado por David Silva, da associação do Porto.