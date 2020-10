Renovou em agosto e agora rescinde contrato: saída de peso no Gil Vicente

Avançado de 32 anos rescindiu contrato com os gilistas.

O avançado Hugo Vieira rescindiu o contrato que o ligava ao Gil Vicente até ao final da presente temporada, anunciou esta terça-feira o clube minhoto.

"O Gil Vicente informa que chegou a acordo com o avançado Hugo Vieira para a rescisão de contrato com o jogador. O clube agradece ao Hugo Vieira todo o seu empenho e dedicação que sempre teve com a camisola do Gil Vicente e deseja ainda as maiores felicidades ao jogador", lê-se na nota publicada.

Natural de Barcelos, o ponta de lança de 32 anos estreou-se no principal campeonato luso pelo emblema gilista, na época 2011/12, com sete golos em 33 jogos oficiais, e regressou aos galos a meio da temporada anterior, para a qual ainda contribuiu com um golo em 11 partidas.

O Gil Vicente até oficializou a renovação do contrato com Hugo Vieira até ao final da época 2020/21 em agosto último, mas as duas partes terminaram esta terça-feira a ligação, no dia em que encerra o mercado de transferências em Portugal.

Formado no Santa Maria, clube da freguesia barcelense de Santa Maria de Galegos, o futebolista representou ainda, como sénior, Sporting de Gijon, de Espanha, na época 2012/13, Sporting de Braga (2013/14), Torpedo de Moscovo, da Rússia (2014/15), Estrela Vermelha, da Sérvia (2015/16 e 2016/17), Yokohama Marinos, do Japão (2017 e 2018) e Sivasspor, da Turquia (2018 a 2020).