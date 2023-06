Renovação quase fechada: Rúben Fernandes mais uma época no Gil Vicente

Capitão, de 37 anos, termina contrato no final do mês, mas a vontade de continuar vai de encontro ao desejo do clube.

A Direção gilista deverá fechar esta semana a renovação com Rúben Fernandes, que termina contrato no final do mês. O defesa-central algarvio, de 37 anos, a jogar em Barcelos há quatro épocas, desde 2019, já tinha assumido a O JOGO, em março, que queria continuar a jogar no Gil Vicente.

Essa vontade, juntamente com a juventude dos dois únicos centrais certos para a próxima época, Gabriel Pereira e Né Lopes, ambos com 23 anos, coloca a renovação do experiente capitão por mais um ano entre as prioridades da estrutura do clube.

Rúben Fernandes é o oitavo jogador no ativo com mais jogos no principal escalão do futebol português, 262, os mesmos que Rafa Silva (Benfica) e Zainadine (Marítimo). Na temporada 2022/2023 fez 34 jogos, menos um do que em cada uma das três anteriores .