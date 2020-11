Declarações de Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, após a derrota(1-2) na receção ao Vitória de Guimarães.

O jogo: "Demos 25/30 minutos de avanço ao Vitória. Fazemos o nosso jogo, independentemente do adversário. Andámos a respeitar demasiado o Vitória, mas temos de fazer o nosso jogo. Foi isso que disse ao jogadores ao intervalo. Chapéu ao adversário se aqueles 25 minutos tivessem acontecido pela capacidade do Vitória de nos encostar atrás, mas não, fomos nós que não pressionámos a primeira fase de construção do Vitória. Quando isso acontece, qualquer equipa sai a construir".

Análise: "O Vitória tem critério a sair porque tem jogadores com essa capacidade, e, depois, os médios e os extremos têm qualidade. Portanto, nunca aquela bola podia sair "limpa". Foi isso que disse aos jogadores. O nosso perfil de jogo não é de deixar o adversário sair a construir jogo. Depois porque iríamos estar em dificuldades, porque estaríamos em desvantagem na segunda fase. Quando isso foi corrigido, a partir daí o Vitória também quis jogar, mas não conseguiu. O Vitória quando ganhava a bola não conseguia sair nem em transição nem em ataque organizado. Mas faltou novamente eficácia ofensiva. Tivemos três ou quatro situações e temos de marcar. Temos ainda de perceber os momentos do jogo, porque quando faltam três ou quatro minutos para terminar o jogo temos de perceber se dá ou não, isto para não nos colocarmos em risco em qualquer transição".

Perfil: "Temos um perfil defensivo e ofensivo e, muitas vezes, isso implica pressionar a construção do adversário. Houve um momento em que ficaram baralhados com a entrada do Poha e do André André na construção e em vez de estarem três estavam quatro. Já lhes disse que independentemente da quantidade de jogadores que vêm para a construção, pressionámos os homens do lado da bola. Quando isso foi feito com intensidade o Vitória teve dificuldade em sair a jogar".