"Quando chegou a proposta, disse logo que queria vir"

Confira as palavras de Thomas Luciano, o mais recente reforço do Gil Vicente

"Quando chegou a proposta do Gil Vicente, disse logo que queria vir". Foram estas as primeiras palavras do mais recente reforço do Gil Vicente, Thomas Luciano, ex-Grémio (Brasil).

O lateral-direito de 21 anos disse ainda, ao canal do clube de Barcelos, que "a Europa é um sonho de qualquer jogador" e que espera "dar muitas alegrias" à sua nova massa adepta.