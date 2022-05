Primeiro reforço do Gil Vicente para a época 2022/23 chega da Madeira

Gil Vicente anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado iraniano Ali Alipour.

O Gil Vicente anunciou esta quarta-feira a contratação de Ali Alipour, avançado iraniano que atuava ao serviço do Marítimo. O jogador de 26 anos assinou um vínculo válido para as próximas duas temporadas e é o primeiro reforço assegurado para a época de estreia do clube nas provas europeias, no caso a Conference League.

Alipour cumpriu duas épocas na formação madeirense, com dez golos apontados em 65 jogos, sendo essa a única experiência no futebol europeu. Três vezes internacional pelo Irão, brilhou ao serviço do Persepolis, um dos principais clubes do país.