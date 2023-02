Presidente do Gil Vicente: "Estamos a evoluir, mas há muito trabalho para fazer"

O líder do emblema de Barcelos admitiu que "os pontos somados nos últimos jogos têm dado mais tranquilidade e melhorado o ambiente do grupo", mas recorda que o atual 13.º lugar não garante a permanência na Liga Bwin.

O presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, mostrou-se "satisfeito" com a evolução da equipa nesta edição do campeonato, mas lembrou "que ainda há muito trabalho a fazer" para o objetivo da permanência.

"A época não começou dentro das nossas das expectativas, mas agora tem vindo a melhorar e espero que continue assim, para nos mantermos numa luta que será dura até ao fim. Estamos a evoluir, mas ainda há muito trabalho e caminho para percorrer", disse o dirigente à Lusa.

O líder do emblema de Barcelos admitiu que "os pontos somados nos últimos jogos têm dado mais tranquilidade e melhorado o ambiente do grupo", mas recorda que o atual 13.º lugar na classificação, com 26 pontos, ainda não chega para a principal meta do clube.

"Ainda nada está conquistado para o objetivo da permanência, há muito trabalho para fazer, mas acredito na capacidade deste grupo", reiterou Francisco Dias da Silva.

O presidente do Gil Vicente abordou o atual momento da equipa à margem da visita do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, às instalações do clube, deixando elogios à atuação do governante.

"Está empenhado em ajudar o desporto português. É uma pessoa que está preocupada com a opinião dos clubes. Foi muito importante trocar impressões, de forma aberta, e expor os nossos problemas e dificuldades", disse o líder gilista.

Francisco Dias da Silva partilhou que temas como "os seguros desportivos, os impostos ou as questões de segurança" foram debatidas com o governante, numa reunião que considerou proveitosa.

"Falámos de várias situações, que certamente também preocupam outros clubes além do Gil Vicente, e em que precisamos de apoio do governo. Este Secretário de Estado tem mostrado uma sensibilidade diferente em relação aos seus antecessores", analisou o presidente do emblema de Barcelos.