Presidente do Gil Vicente acredita que Ricardo Soares recebeu propostas para sair

Presidente "completamente preparado" para a saída de Ricardo Soares

O presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, disse esta sexta-feira que está "completamente preparado para substituir o técnico" principal, Ricardo Soares, atendendo à época da equipa, com a inédita qualificação europeia.

Em declarações à margem da recepção da Câmara Municipal de Barcelos, nos Paços do Concelho, por causa do feito histórico do clube chegar à Conference League, Francisco Dias da Silva disse acreditar que o treinador já tenha recebido propostas, mas nenhuma delas, acrescentou, que o fizessem pensar em sair, pois, nesse sentido, já lhe teria comunicado, o que não aconteceu.

No âmbito de outras saídas, as de jogadores, disse, que, tal como em janeiro, "vai resistir o máximo que puder" para que haja poucas saídas.