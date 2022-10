Ponto final no calvário: "Quase um ano sem jogar futebol. Finalmente voltei"

Kritciuk, guarda-redes do Gil Vicente, assinalou o regresso à competição.

O guarda-redes russo Kritciuk regressou à competição, no domingo passado, na derrota do Gil Vicente em Chaves (3-1), quase um ano depois da lesão sofrida no joelho esquerdo, ao serviço do Zenit. No Instagram, o guardião reagiu com palavras de alívio e esperança.

"355 dias. Quase um ano sem futebol. Finalmente voltei. No domingo, tivemos um pouco de azar, mas mostrámos que estamos prontos para lutar e vencer. Tudo vai ficar bem", escreveu.

Kritciuk, 31 anos, cumpre a segunda passagem pelo emblema de Barcelos, depois de em 2021/22 ter feito apenas seis jogos antes de ser contratado pelo Zenit.