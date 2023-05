Pedro Tiba: "Revejo-me nos princípios do Gil Vicente e dos gilistas"

Em declarações ao canal do clube, o experiente jogador acrescentou que foi uma época atribulada

Pedro Tiba, médio do Gil Vicente, disse, esta quarta-feira, que esperava que a equipa tivesse alcançado a permanência na I Liga mais cedo.

Em declarações ao canal do clube, o experiente jogador acrescentou, no entanto, que foi uma época atribulada: "Finalmente conseguimos alcançar o grande objetivo da temporada, numa época longa e difícil. Já o podíamos ter feito antes, mas, como disse anteriormente, foi uma época difícil, com muitos jogos, muitas mudanças, até ao nível da equipa técnica, mas isso faz parte do futebol", concluiu.

Noutra vertente, Tiba confessou estar encantado em Barcelos: "Revejo-me nos princípios do clube e dos gilistas e acredito que a minha vinda foi uma boa opção".