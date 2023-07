Pedro Tiba quer oferecer prenda no centenário do Gil Vicente

Médio quer "dar um bom futebol à massa associativa" de um emblema que "em maio faz 100 anos"

O experiente médio do Gil Vicente, Pedro Tiba, antevê "um ano longo e difícil, com altos e baixos", mas, para contrariar essa dificuldade, garantiu que a equipa está a "trabalhar no duro para um início forte".

Na segunda temporada ao serviço do clube de Barcelos, o jogador disse que quer "dar um bom futebol à massa associativa" de um emblema que "em maio faz 100 anos". Mas, acrescentou, o mais importante, será "concretizar os objetivos no final da temporada", que no caso, o principal, será a permanência na I Liga.

Quanto ao novo treinador, Daniel Campelos, Tiba demonstrou satisfação com os treinos "duros e intensos", esperando que, em breve, a equipa consiga "por em práticas as ideias dele", concluiu.