Pedro Tiba alerta para o Serpa: "Toda a gente pensa que é fácil…"

Médio aponta baterias ao jogo da Taça de Portugal que se realiza no sábado

O experiente Pedro Tiba, de regresso a Portugal esta época, depois de quatro anos na Polónia, não acredita em facilidades no encontro de sábado em Serpa, contra o clube do Campeonato de Portugal, garantindo compromisso total por parte do plantel gilista.

"Na Taça de Portugal tem de ser eliminatória a eliminatória. Para já, vamos ter um jogo no sábado que toda a gente pensa que é fácil, mas que se não o encararmos com seriedade e não respeitarmos o nosso adversário, penso que poderemos ter problemas", afirmou.

O médio lembrou o que aconteceu no ano passado com a eliminação dos de Barcelos frente ao Leça, e elogiou as equipas de escalões inferiores: "Hoje em dia já se trabalha muito bem nas equipas da Liga 3 e do Campeonato de Portugal. A motivação é sempre muito grande quando jogam contra formações da primeira liga. E quando há algum tipo de facilitismos das mais fortes, acontecem as tais surpresas. Estamos precavidos para isso e em alerta porque aconteceu-nos isso mesmo no ano passado."