Pedro Marques estreou-se a titular com o FC Porto e destaca força dos dragões: "Ainda agora..."

Avançado viveu estreia a titular na I Liga com "muita emoção"

Pedro Marques, avançado do Gil Vicente, confessou esta quarta-feira ter vivido com "muita emoção" a estreia como titular na I Liga, na derrota caseira diante do FC Porto (2-0), no sábado.

"Vivi [a estreia] com muita emoção. Foi um momento importante. Já ansiava pela estreia [a titular] na I Liga há algum tempo. Tive de trabalhar e batalhar muito. Fiquei feliz por atingir esse objetivo", disse o atleta de 22 anos, num vídeo publicado pelo clube de Barcelos na rede social Facebook.

Depois de quatro jogos pelo Gil Vicente em que participou após sair do banco, Pedro Marques cumpriu os 90 minutos frente aos dragões, num encontro da 22.ª jornada do campeonato em que crê ter feito uma boa exibição, apesar da derrota, selada pelos golos de Uribe, aos sete minutos, e de Sérgio Oliveira, aos 60.

"O FC Porto é uma excelente equipa. Ainda agora, eliminaram a Juve da Champions. A nível pessoal, gostei da minha exibição, mas sei que ainda há muito para melhorar. Neste jogo contra o FC Porto, viu-se que temos qualidade. Tivemos infelicidade por o FC Porto ter feito o 2-0 numa fase em que estávamos ascendentes", disse.

Reforço de inverno dos galos, por empréstimo do Sporting, o dianteiro mostrou-se ainda convicto de que a equipa treinada por Ricardo Soares vai ter "'unhas para tocar guitarra' e garantir a manutenção" no que resta da época e assumiu o objetivo de vencer o próximo jogo, em casa de outra equipa minhota, o Vitória de Guimarães.

"Os dérbis são para se ganhar. São muito importantes para nós os três pontos. Vamos trabalhar bem no resto desta semana, para ir para o dérbi com intenção de ganhar e trazer de lá os três pontos", disse, a propósito do desafio da 23.ª jornada, agendado para as 17:30 de domingo.