Pedro Albergaria, ex-diretor desportivo do Vizela, é o sucessor de Lenho, que vai continuar na Liga Bwin.

Tiago Lenho deixou o cargo de diretor desportivo do Gil Vicente esta quarta-feira, dia em que se despediu do plantel e do clube onde estava desde 2019, ano de regresso da formação de Barcelos à I Liga.

Pedro Albergaria, ex-diretor desportivo do Vizela, é quem irá render Lenho no cargo, que vai exercer as mesmas funções no Marítimo.