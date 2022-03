Pedrinho supera Horta e Vitinha e é eleito o melhor jogador de fevereiro da Liga Bwin

Jogador do Gil Vicente junta esta distinção à de médio do mês.

Pedrinho foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da Liga Bwin, juntando assim esta distinção à de médio do mês.

O jogador do Gil Vicente arrecadou 23,08 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, batendo a concorrência de Ricardo Horta, do Braga, que teve 15,38 por cento dos votos, e de Vitinha, do FC Porto, com 11,54 por cento.

Pedrinho coma nove assistências para golo esta temporada, três delas em fevereiro, nos cinco encontros disputados [três vitórias e dois empates] pela formação comandada por Ricardo Soares, que foi considerado o treinador do mês.

O médio sucede assim a Vitinha, médio portista que havia conquistado o prémio nos dois meses anteriores.