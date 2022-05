Pedrinho recebeu prémio relativo ao mês de janeiro

Prémio de melhor jogador da Liga Bwin relativo ao mês de janeiro, atribuído pelo Sindicato dos Jogadores.

O médio-centro do Gil Vicente, Pedrinho, recebeu, esta quarta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, o prémio de melhor jogador da Liga Bwin relativo ao mês de janeiro, atribuído pelo Sindicato dos Jogadores.

No primeiro mês de 2022, de onde o Gil Vicente saiu invicto, aquele que é o quarto melhor assistente da competição, com 10 passes que culminaram em golos, contribuiu com um tento e uma assistência nas duas vitórias frente ao V. Guimarães e Portimonense, e o empate no Estádio do Bessa.