O dia 9 de março de 2022 vai ficar marcado na vida futebolística de Pedrinho. Depois de renovar com o Gil Vicente por três épocas, os treinadores da Liga Bwin elegerem-no, com 39% dos votos, como o melhor médio da competição em fevereiro, batendo a concorrência do portista Vitinha (21%) e do famalicense João Carlos Teixeira (12%).