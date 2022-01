Pedrinho foi eleito pelos adeptos do Gil Vicente o homem do jogo da última jornada da Liga Bwin, frente ao Portimonense

Eleito pelos adeptos o homem do jogo da última jornada da Liga Bwin, frente ao Portimonense, numa votação promovida nas redes sociais do clube de Barcelos, e autor do único golo do encontro, o médio-centro do Gil Vicente, Pedrinho, demonstrou, esta quarta-feira, no momento de entrega do prémio, enorme ambição e felicidade, individual e coletiva: "Espero que este bom momento seja para durar até ao final da época. Estamos muito confiantes, com vontade de jogar já amanhã. E quando assim é, é bom sinal, prova que estamos mesmo a desfrutar daquilo que fazemos. Muito obrigado pelo prémio, espero estar aqui outra vez para a semana".

"Acho que estou na minha melhor fase desde que cheguei à 1ª Liga. Estou a aproveitar, sinto-me feliz dentro de campo e isso é meio caminho para as boas prestações", afirmou ainda.

Sobre o lance do golo, obtido já perto do final do encontro, num forte e colocado remate de fora da área, o jogador revelou humildade: "De vez em quando temos que arriscar. Já tinha tentado três ou quatro vezes, naquela vez tive mais sorte, mais pontaria também. Foi um lance de felicidade".