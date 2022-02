Pedrinho: "A nossa organização tem sido a base do sucesso"

Declarações do médio Pedrinho após ter sido eleito pelos adeptos o melhor em campo no Benfica-Gil Vicente.

Eleito pelos adeptos, nas redes sociais do Gil Vicente, como o homem do jogo no Estádio da Luz, o médio centro, Pedrinho, destacou o segredo da vitória e do campeonato sensacional que o clube de Barcelos está a fazer: "A nossa organização tem sido a base do nosso sucesso, com bola, sem bola, sabemos perfeitamente o que temos que fazer durante os 90 minutos e em todos os momentos do jogo. Deixámos a nossa identidade lá, jogámos olhos nos olhos diante de um dos maiores clubes de Portugal".

Garantindo que o plantel está "tranquilo" com o atual quinto lugar da Liga Bwin, prometeu que o grupo de trabalho nunca se deixará iludir: "Tudo o que conseguimos foi com muito trabalho, se deixarmos de ter essa humildade, as coisas mudam de um momento para o outro no futebol."