Defesa Henrique Gomes foi eleito o melhor em campo no jogo em Vizela, que o Gil Vicente venceu por 1-0.

Henrique Gomes foi eleito pelos adeptos o melhor em campo na vitória em Vizela, numa votação nas redes sociais do clube. O lateral esquerdo, que sofreu a falta que originou o penálti convertido por Navarro, agradeceu aos adeptos, recordando a lesão no tornozelo esquerdo que o afastou dos relvados durante três meses: "A eleição tem um significado muito especial para mim, porque vinha da fase mais difícil que tive até hoje na carreira. Depois de uma época muito positiva, com Vítor Oliveira, tive uma lesão grave, fui operado e nunca mais tinha estado ao nível a que tinha habituado os gilistas. Espero que isto seja a mudança, o incentivo que precisava. Estou aqui para dizer a todos os gilistas que podem contar comigo. Vou dar o meu melhor pelo clube".

Orgulhoso pelo "futebol muito positivo" que a equipa tem praticado esta época, o jogador de 26 anos, natural de Barcelos, disse que a "a exibição em Vizela foi boa e o mais importante foram os três pontos, que é sempre o que nos move".

Lançando a partida de sábado com o Belenenses, acrescentou que "será mais um jogo para desfrutar", garantindo que o atual quinto lugar não mexe com a cabeça de ninguém do clube: "Estamos a viver com naturalidade, porque é algo que temos trabalhado para isso. Temos sido falados por bons motivos. Os entendidos do futebol dizem que estamos a apresentar do melhor futebol da Liga e isso é um reconhecimento que nos orgulha imenso. Mas vamos jogo a jogo e no final da época vamos ver o que isto dá".