Declarações após o jogo da 17.ª jornada da I Liga Bwin entre Gil Vicente e Vitória de Guimarães, que decorreu em Barcelos e que os gilistas venceram (3-2).

Quinto lugar: "É merecido para esta equipa o quinto lugar, mas agora é pensar no próximo jogo. São precisos 35 ou 36 pontos para garantir a manutenção. É jogo a jogo, queremos apresentar um futebol agradável e positivo, a coisa mais importante é o resultado, mas sabemos que não vamos ganhar sempre."

Goleador: "Os 11 golos do Fran Navarro têm um significado grande, não por esses números, mas por ser um jogador que ainda não tinha jogado na I Liga, que é muito jovem e chegou com um défice de confiança pelos últimos anos, mas tem uma capacidade de trabalho e uma predisposição para aprender incríveis. Tudo o que lhe tem acontecido é um motivo de alegria por ser um atleta tão focado, que é um exemplo e um líder dentro do campo. Tem 11 golos, sem nenhum penálti e numa equipa como o Gil Vicente, que luta pela manutenção. É um motivo de orgulho para o treinador e para o clube".