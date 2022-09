"Olhamos para o Sporting como fizemos com o Rio Ave"

Tomás Araújo garante o "mesmo grau de motivação" para o jogo com o emblema leonino.

O jovem defesa-central emprestado pelo Benfica ao Gil Vicente, Tomás Araújo, garante que a equipa tem o "mesmo grau de motivação" para o jogo de sexta-feira, frente ao Sporting, em Alvalade, da jornada anterior, com o Rio Ave: "Tem de ser o mesmo para todos os jogos. Olhamos para o Sporting fora da mesma forma que olhámos para o Rio Ave em casa no último jogo. Temos vindo a trabalhar muito bem, estamos confiantes e acreditamos que podemos fazer um bom jogo".

Em entrevista nas redes sociais do clube, o jogador, titular nas últimas duas partidas, tendo Ivo Vieira colocado no banco o capitão Rúben Fernandes, vê evolução no rendimento da equipa: "Nos últimos dois/três jogos já temos vindo a jogar melhor, temos vindo a praticar um bom futebol como o mister pretende. Temos vindo a criar mais oportunidades. Mesmo com a paragem, as oportunidades vão continuar a surgir, temos apenas de finalizar um pouco melhor. O modelo de jogo está lá, a ideia está lá, só temos de continuar a trabalhar."