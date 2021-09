Oficial: Kritciuk deixa Barcelos e ruma ao Zenit

Kritciuk transferiu-se, após seis jogos pelo Gil Vicente, para os russos do Zenit

Redação com Lusa

Experiente guardião esteve esporadicamente ao serviço do Gil Vicente. Negócio com o emblema da Rússia deverá render, no imediato, dois milhões de euros

O guarda-redes russo Stanislav Kritciuk abandonou o Gil Vicente e vai atuar no Zenit São Petersburgo, atual campeão russo, anunciou esta quinta-feira o clube de Barcelos, através das redes sociais.

Kritciuk chegou esta época ao Gil Vicente e começou como titular da equipa de Barcelos, mas regressará ao seu país, desta vez para representar o Zenit, já que o mercado de transferência ainda está aberto na Rússia.

Em vários anos em Portugal, o guardião russo representou também o Belenenses SAD, o Braga e o Rio Ave.

Segundo a imprensa desportiva portuguesa, o negócio da transferência, cujo valor não foi revelado, deverá render cerca de dois milhões de euros ao Gil Vicente, com mais dois milhões por objetivos.

Kritciuk, de 30 anos de idade, abandona o emblema de Barcelos com apenas seis jogos realizados, entre Taça da Liga e campeonato principal.