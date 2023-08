Oficial: Juventus empresta Félix Correia ao Gil Vicente

Extremo de 22 anos representou o Marítimo na última época

Agora é oficial. Félix Correia é reforço do Gil Vicente por empréstimo da Juventus.

Para a escolha do jovem extremo português, de 22 anos, que na temporada passada esteve cedido pelos italianos ao Marítimo, foi decisiva a boa relação com Tiago Lenho, diretor geral do Gil e ex diretor desportivo dos insulares.

O jogador chega aos galos - notícia que começou por ser avançada por Pedro Sepúlveda - com opção de compra, depois de ter aterrado em Turim há três anos (oriundo do AZ Alkmaar e depois de fazer a formação no Sporting), apesar de só ter realizado um jogo pela equipa principal da Juventus.

Sê bem-vindo à tua nova casa, ... vê até ao fim para descobrires ⚡#UnidosPelaLenda pic.twitter.com/9ST5o1gbhJ - Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) August 22, 2023