Oficial: Ivo Vieira é o novo treinador do Gil Vicente

Rende Ricardo Soares

O Gil Vicente acabou de confirmar a contratação de Ivo Vieira para o lugar do treinador Ricardo Soares, que ruma ao Al-Ahly, do Egipto.

O ex-técnico do Famalicão, sem clube desde janeiro, chega a custo zero, não se sabendo, para já, a duração do contrato.

O madeirense, de 46 anos, que estava sem clube depois de sair do Famalicão a meio da última época, começou a carreira no Marítimo e orientou, depois, Desportivo das Aves, Académica, Estoril Praia, Moreirense, Vitória de Guimarães e Al-Wheda (Arábia Saudita), antes de regressar a Portugal para a equipa famalicense, na fase final da temporada 2020/21.

Quanto a Ricardo Soares, conseguiu um inédito apuramento europeu (Liga Conferência Europa) para o Gil Vicente, após o quinto lugar da época passada, e é o primeiro treinador que permite um encaixe financeiro ao clube gilista pelo pagamento da cláusula de rescisão.