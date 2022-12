Oficial: Gil Vicente prestes a receber Marlon, a maior venda do Paysandu

Extremo de 25 anos chega da Serie C, do Brasil, para reforçar turma de Daniel Sousa

O Paysandu, emblema que milita na Serie C, do Brasil, confirmou que Marlos, extremo de 25 anos, está a caminho de Portugal e do Gil Vicente.

Depois da "maior venda de um atleta da história do clube", espera-se que o jogador possa chegar a Portugal nos próximos dias, no sentido de ocupar, no plantel gilista, a vaga deixada em aberto por Mizuki Arai, que já regressou ao Japão.

Neste último ano de 2022, Marlon fez 16 golos e três assistências em 43 jogos.