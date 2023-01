Oficial: Gil Vicente perde avançado para a Roménia

Boubacar Hanne foi oficializado como reforço do Arges, da Roménia.

Boubacar Hanne foi contratado pelo Arges, da Roménia. O avançado, de 23 anos, deixa o Gil Vicente ao fim de duas épocas e meia e assinou pelos romenos até junho de 2024.

Filho de Hanne Tanou, futebolista senegalês que fez grande parte da carreira no futebol português, Boubacar fez a formação no Paços de Ferreira e no Wolverhampton. Estava no Gil Vicente desde 2020.

Esta época, o jogador português fez quatro jogos (um deles pela equipa de sub-23, na Liga Revelação).