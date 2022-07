Oficial: Gil Vicente contrata Juan Boselli ao Tondela

Avançado Juan Boselli é a sexta contratação dos gilistas para esta época.

O extremo uruguaio, ex-Tondela, Juan Boselli, foi confirmado como reforço do Gil Vicente, esta sexta-feira, sendo a sexta contratação para a época 2022/23.

Em declarações já no estágio, que decorre nos Arcos de Valdevez, o jogador de 22 anos, prometeu entrega: "Espero poder ajudar equipa com atitude, energia e raça".

Depois de uma primeira experiência em Portugal, na temporada passada, em que marcou oito golos em 27 jogos, mostrou-se agradado "com a competitividade do campeonato", acrescentando que quando o contactaram por parte da estrutura de Barcelos, ficou entusiasmado com a mudança: "Estou muito feliz por estar aqui. No ano passado, quando me falaram desta possibilidade, fiquei muito alegre, porque sabia era um clube muito organizado. Aliás, receberam-me todos muito bem, nota-se que é um bom grupo, com boas pessoas".