Oficial: Gil Vicente confirma regresso de Kritciuk

Emblema de Barcelos anuncia regresso do guarda-redes.

Tal como já tinha sido avançado por O JOGO, Stanislav Kritciuk está de volta à baliza do Gil Vicente. Num vídeo colocado esta terça-feira nas redes sociais, o clube de Barcelos anuncia o regresso do guardião, não dando grandes informações sobre a forma como chega nem por quanto tempo.

Recorrendo a imagens áreas da cidade, do Estádio e do curto tempo em que o russo jogou em Barcelos na temporada passada - Kritciuk fez seis jogos pelo Gil Vicente na época 2021/22, tendo sido depois vendido ao Zenit (Rússia) -, o anúncio é feito: "Todos nós temos um lugar onde nascemos, a nossa casa natural. Mas muitos de nós também têm um lugar onde se sentem em casa. Neste lugar, nós sentimos o apoio das pessoas. Inspiramo-nos. Este lugar torna-se o melhor lugar do mundo para nós e defendemo-lo como defendemos a nossa família", começa por afirmar Kritciuk. E acrescenta: "Há exatamente um ano, fui anunciado como jogador do Gil Vicente. Um ano depois, estou de volta. Porque aqui sinto-me em casa. Olá, novamente, Barcelos. Vamos fazer grandes coisas", remata o guarda-redes que não surge no vídeo com imagens do presente.

Com a oficialização de Kritciuk, falta saber o que o clube irá fazer com os restantes três guarda-redes que tem: Ziga Frelih (24 anos), Brian Araújo (22 anos) e Andrew (20 anos), sendo que O JOGO sabe que a ideia inicial seria colocar Brian como titular dos sub-23 e deixar a disputa na equipa principal para Frelih e Andrew. Agora, com a chegada do russo, Andrew poderá ser "despromovido" para os sub-23 e Brian regressar ao banco.