Oficial: Gil Vicente anuncia rescisão de Ricardo Soares

Treinador deverá rumar ao Al-Ahly, do Egito

O Gil Vicente, quinto classificado da última edição da Liga Bwin, informou esta segunda-feira que Ricardo Soares chegou a acordo para a rescindir com o clube.

O técnico, de 47 anos, foi alvo do interesse do Ah-Ahly, do Egito, uma mudança que parece iminente, tendo em conta a despedida aos gilistas, que não deixaram de lhe agradecer o trabalho realizado.

"O Gil Vicente Futebol Clube informa que chegou a acordo com o técnico Ricardo Soares para a cessação do contrato de trabalho. O Gil Vicente enaltece o trabalho desenvolvido e o profissionalismo de Ricardo Soares durante todo o seu trajeto no clube, lembrando que o nome do técnico português ficará na história do emblema Gilista. Os adjuntos Maurício Vaz, Raúl Faria, Pedro Lobo e Pedro Guimarães também cessaram contrato com o Gil Vicente FC. O Gil Vicente FC deseja a todos as maiores felicidades para o futuro", pode ler-se numa nota publicada pelo clube nas redes sociais.