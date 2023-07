Oficial: filho de Michel Salgado é reforço do Gil Vicente

Assinou um contrato válido até 2026 com o emblema barcelense

O Gil Vicente, clube da I Liga, oficializou esta terça-feira a contratação do avançado espanhol Miguel Sanz, filho do ex-jogador do Real Madrid Míchel Salgado, e neto do ex-presidente do clube Lorenzo Sanz.

O atacante, de 18 anos, que além da nacionalidade espanhola também detém passaporte dos Emirados Árabes Unidos, país pelo qual é internacional sub-20, assinou um contrato válido até 2026 com o emblema barcelense e, numa primeira fase, vai ser integrado na equipa sub-23 dos galos.

Miguel Sanz, que também fez formação no Celta de Vigo, de Espanha, já está no futebol português há duas temporadas, tenho evoluído na equipa júnior do Paços de Ferreira, onde na época passada apontou 13 golos em 32 jogos, no principal escalão nacional da categoria.

O atacante vai completar, agora, a sua formação nos sub-23 do Gil Vicente, mas estará em constante avaliação por Vítor Campelos, treinador da equipa principal dos minhotos, que o pode chamar aos trabalhos do plantel.

O jovem avançado é filho do ex-defesa direito Míchel Salgado, internacional espanhol, que, entre outros clubes, representou o Real Madrid, entre 1999 e 2009, e neto do Lorenzo Sanz, presidente do emblema da capital espanhola, entre 1995 e 2000.