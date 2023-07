Gil Vicente anuncia defesa ex-Grémio como reforço

É o terceiro reforço confirmado, depois do guarda-redes, Vinícius Dias (Volta Redonda, Brasil) e do defesa-esquerdo Kiko Vilas Boas (Sanjoanense)

Thomas Luciano, defesa direito brasileiro de 21 anos, ex-Grémio, é reforço do Gil Vicente, anunciou esta quinta-feira o emblema de Barcelos. Em 2023, disputou oito jogos ao serviço do clube brasileiro.

O próprio jogador já havia anunciado, no final da noite de terça-feira, nas suas redes sociais, a mudança para o clube português. Foi com a frase "Agora é Gil Vicente, o início de uma nova história" que o jogador se despediu do anterior clube e apresentou-se aos adeptos da equipa de Barcelos.

É o terceiro reforço confirmado, depois do guarda-redes, Vinícius Dias (Volta Redonda, Brasil) e do defesa-esquerdo Kiko Vilas Boas (Sanjoanense).