"Samuel Lino? Só tenho de lhe agradecer pela grande ajuda que tem dado"

Samuel Lino, jogador do Gil Vicente

Presidente do Gil Vicente, Francisco Dias, admite a saída do jogador brasileiro. Destino será o Atlético de Madrid, mas o dirigente não confirma.

Em declarações à margem da cerimónia de lançamento da primeira pedra da nova sede da Liga Portugal, no Porto, o presidente do Gil Vicente, Francisco Dias, admitiu a saída de Samuel Lino na próxima temporada.

"O Samuel Lino na próxima época, em princípio, não será jogador do Gil Vicente", começou por dizer aos jornalistas.

"Só tenho de lhe agradecer pela grande ajuda que tem dado ao clube e desejar-lhe muita sorte no futuro", concluiu Francisco Dias. O destino do jogador é o Atlético de Madrid, como O JOGO anunciou em tempo oportuno. FC Porto e Braga também tentaram a contratação do jogador, mas o clube espanhol levou a melhor na "luta" pelos seus serviços.

Samuel Lino, 22 anos, está a ser um dos jogadores mais importantes na boa campanha que os gilistas estão a desenvolver esta época, com 10 golos e quatro assistências em 27 jogos disputados até ao momento. Em 2019/20, primeiro ano no clube de Barcelos, marcou dois golos em 26 desafios e, em 2020/21, marcou por onze vezes (e ainda uma assistência) em 37 encontros.