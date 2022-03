"O Ricardo Soares até se chateava com os colegas, que eram uns matulões bem mais velhos"

As raízes como jogador profissional do técnico principal da equipa de Barcelos já demonstravam qualidades para poder vir a ser um treinador com uma forte personalidade e ambição.

Manuel Teixeira foi o treinador de Ricardo Soares na sua época de estreia como sénior, ao serviço do Vizela, na então denominada II Divisão B. Estávamos em 1993, tinha o atual timoneiro do quinto classificado da Liga Bwin 19 anos.

Era um avançado "bom tecnicamente", contou a O JOGO o antigo técnico, hoje com 75 anos, já reformado: "Além de ser bom no aspeto técnico, era daqueles jogadores que jogavam bem à bola, como se diz na gíria. Mas era ainda melhor a ler o jogo".

Numa temporada em que, recorda, competiu nos juniores e nos seniores, depois de, na época anterior, ter representado o V. Guimarães, o jovem avançado destacava-se, também, por outras características, pouco comuns atendendo à tenra idade: "Na altura já era um líder. Às vezes até se chateava com os colegas, que eram uns matulões bem mais velhos do que ele, chamando-os à atenção, ao ponto de eu ter de o acalmar, dizendo que o treinador ali era eu. E isto não é crítica, mas um elogio. Com 19 anos, já era tremendamente exigente, com ele e com todos os colegas, independentemente da idade", vincou.

Caracterizando-o como uma pessoa "pacata e humilde, tal como é agora, um treinador que, apesar do sucesso que está a ter, não se põe em bicos de pés", acrescenta a capacidade de trabalho e a vontade constante de aprender que sempre demonstrou: "Lembro-me de o encontrar muitas vezes nas bancadas do Estádio do Vizela, quando ele treinou os seniores, a ver os jogos dos juniores do clube. Sempre teve os pés bem assentes no chão e agora está a colher os louros e a fazer um excelente trabalho".

Percurso discreto como jogador

Considerado, unanimemente, o maior protagonista do histórico percurso que o Gil Vicente está a realizar, com o inédito acesso às competições europeias praticamente garantido, o treinador Ricardo Soares, um apaixonado por futebol, teve, no entanto, um percurso discreto como jogador.

Na sua carreira de futebolista contabilizou 229 jogos, e 28 golos, distribuídos por dez clubes, entre as temporadas de 1993/1994 a 2004/2005, passando pela II Liga e a então II Divisão B. Natural de Felgueiras, só realizou sete jogos pelo clube da terra.