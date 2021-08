O mercado em Barcelos: "Estamos atentos, importante era não perder ninguém"

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na antevisão ao jogo com o Santa Clara.

O treinador Ricardo Soares disse esta sexta-feira prever um jogo "muito competitivo" diante do Santa Clara, no domingo, para a quarta jornada da Liga Bwin, mas frisou a ambição do Gil Vicente de "trazer pontos" dos Açores.

Depois das vitórias nas primeiras duas rondas, os minhotos vêm de uma derrota caseira com o Benfica (2-0) que "deixa as marcas naturais de quem queria conquistar pontos e não conseguiu, mas já é passado", frisou o técnico, e defrontam uma equipa que foi eliminada da Conference League pelo Partizan, na quinta-feira, em Belgrado.

Ricardo Soares frisou "não estar à espera de facilidades, pelo contrário", pela densidade elevada de jogos do Santa Clara e disse prever "um jogo muito competitivo, contra uma excelente equipa, muito bem orientada e com bons jogadores".

"Fez grandes resultados lá fora, na minha opinião foi até eliminada injustamente, fez um grande campeonato no ano passado, conhecemo-la bem e sabemos o que nos espera. Vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, mas nós também temos o nosso valor, temos a intenção de impor o nosso jogo e vamos lá com o objetivo de trazer pontos", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O treinador gilista elogiou ainda a "dinâmica muito própria" do Santa Clara e destacou a qualidade individual de jogadores como Lincoln, Cryzan, Rui Costa ou Alano.

O central brasileiro Iago Maidana, emprestado pelo Atlético Mineiro, é o mais recente reforço da equipa de Barcelos e, apesar de ter chegado há pouco tempo e estar ainda em fase de integração às ideias do técnico e ao país, Ricardo Soares disse que tem "gostado bastante" do que já viu. "Vem para acrescentar e trazer mais competitividade interna que faz a equipa crescer", assegurou.

O ponta de lança espanhol Fran Navarro foi baixa de última hora com as águias, com um contratempo físico durante o aquecimento, e continua em dúvida para domingo. "Tem progredido bem, está sem queixas, e se continuar assim contamos com ele, mas temos mais um dia para analisar, até porque depois o campeonato", notou.

O mercado fecha dentro de poucos dias [na terça-feira] e Ricardo Soares frisou que, até lá, não pode dizer que o plantel esteja fechado, mas considera que o plantel "dá garantias de ir a qualquer jogo para lutar pelos pontos", salvaguardando a diferença para os ""grandes", incluindo o Braga".

"Estamos atentos, importante era não perder ninguém. Estou contente com o meu plantel. Temos um longo caminho por percorrer, não vai ser um mar de rosas, este ano vai haver um equilíbrio ainda maior, espero um campeonato altamente competitivo, qualquer equipa poder perder em casa e ganhar fora", disse.

João Afonso e Antoine Léautey continuam de fora por lesão.

Gil Vicente, quinto classificado, com seis pontos, e Santa Clara, 16.º, com um, defrontam-se no domingo, a partir das 19:30, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, num jogo que vai ser arbitrado por Hugo Silva, da associação de Santarém.